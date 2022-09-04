Yılın 8 ayında 9 milyondan fazla turist ağırlayan Antalya, salgın sonrası en yoğun dönemini yaşıyor. 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaştığı kent, dünyanın dört bir yanından turisti konuk ediyor.

Turistlerin özellikle yabancı dil bilmeyen taksi esnafı ile yaşadıkları problemlerin artması üzerine Antalya Valiliği ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğinde turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapan taksicilere yönelik yabancı dil kursu çalışmaları başlatıldı.

Turizmin yoğun olduğu bölgelerden başlayacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın turizm potansiyeli ile Türkiye'de önemli bir misyonu üstlendiğini söyledi.

Antalya'ya gelen yabancı turistlerin özellikle taksicilerle zaman zaman iletişim sıkıntısı yaşadığı yönünde şikayetler aldıklarını ve bunun üzerine de bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Yazıcı, "Yabancı dil büyük bir problem. Turizm hareketliliği azaldığında merkez, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya gibi turizmin yoğun olduğu yerlerde belli saatlerde pratik ve iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce eğitimi vereceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şoförler Odasının imkanlarını birleştirip, aralık, ocak gibi misafirlerimizin sayısının düşük olduğu dönem için bir planlama yaptık. Başta İngilizce olacak ve konuşma ağırlıklı gerçekleştirilecek" dedi.

Slogan: "Yabancı dil bilmeyen taksici kalmasın"

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise taksi esnafının da böyle bir çalışmayı çoktan istediğini söyledi.

Turistin istediği adrese götürülmediği, turistin şoförü, şoförün de turisti anlamadığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını anlatan Alkan, şoförlere yabancı dil eğitimi projesinin çok daha yararlı olacağını vurguladı.

Vali Yazıcı'nın talimatı ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Alkan, şöyle konuştu:

"Yabancı dil bilmeyen taksici kalmasın' sloganıyla tüm taksici esnafımıza ilk etapta İngilizce ve Rusça, almak isteyene de Almanca ve Arapça eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Yabancı dil sertifikası olmayanın direksiyona oturmasını istemiyoruz. Kış döneminde 5-6 aylık süre içinde yaklaşık 5 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz."

Yaşadıkları bölgedeki okulda eğitim alacaklar

Şoförün yaşadığı mahalledeki okulda eğitimi almasını sağlayacaklarını anlatan Alkan, okul ve eğitmen konusunun ise Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu eğitimin mesleğe daha katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Alkan, "En azından turisti anlayabilecek ya da bizim ona 'Merhaba, hoş geldiniz, Antalya'yı nasıl buldunuz? Antalya'da gezilecek tarihi ve turistik yerler şuralar, sizi şuraya götürebilirim' gibi konuları anlatabilecek kadar yabancı dili bilelim istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz" dedi.