Hafif Yağmurlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.12.2023 19:24

Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 4 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte zeytinyağı üreten 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 4 gözaltı

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Avni Tolunay ve Gündoğdu mahallelerindeki 2 depoda, sahte ve taklit zeytinyağının bilindik bir markayla satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine düzenlenen operasyonda, 1700 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yağdan alınan numuneler, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gıda deposu olarak da kullanılan bu iş yerlerine, hijyen eksikliği ve yetersizliği nedeniyle 18 bin lira idari ceza uygulandı. Depolarda ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü gerekçesiyle işlem de başlatıldı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:45
Gazze'de insani yardım sisteminin çökme riskine karşı uyardı
19:40
Yalova'da izinsiz kazı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
19:37
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin yakınları bekleyişlerini sürdürüyor
19:28
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
19:22
Emine Erdoğan: İnsanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor
18:14
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Gazzeli profesörün son şiiri: Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin...
Gazzeli profesörün son şiiri: Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ