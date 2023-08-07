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Türkiye
AA 07.08.2023 13:08

Antalya'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı

Antalya'da yangın riski bulunan bölgelerde jandarma ekiplerince denetimler artırıldı. Yüksek risk taşıyan bölgelerde devriyeler artarken "Ormanlarda Ateş Yakmak Yasaktır" afişleri de asılıyor.

Antalya'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı

Orman yangınları açısından riskli iller arasında yer alana Antalya'da özellikle hava sıcaklığının yüksek, nemin düşük olduğu dönemlerde sık sık denetimler yapılıyor.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangın sezonunun yaşandığı kentte orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Antalya ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanlardaki devriyeler ve çalışmalar sıklaştırıldı.

"Ormanlarda Ateş Yakmak Yasaktır" afişleri asılıyor

İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekiplerince yangınlara karşı yüksek risk taşıyan bölgelere "Ormanlarda Ateş Yakmak Yasaktır" yazılı afişler asılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli çalışan Jandarma önleyici kolluk devriyeleri, ormanlık alanlara ve kırsal bölgelerde kontrol ve denetim çalışmaları yapıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce 10 gün süren, Kemer ilçesinde de 2 hafta önce 5 gün süren orman yangınları çıkmıştı.

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