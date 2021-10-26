Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 15 arazöz ile 2 helikopter ve bir uçak sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına, 7 helikopter ile 2 uçağın da destek vereceği aktarıldı.
Dağlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüme tehlikesi taşıyor.
Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını Yangın
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