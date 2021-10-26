Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 15 arazöz ile 2 helikopter ve bir uçak sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına, 7 helikopter ile 2 uçağın da destek vereceği aktarıldı.

Dağlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüme tehlikesi taşıyor.

Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.