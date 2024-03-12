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Türkiye
AA 12.03.2024 07:56

Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını çıktı
[Fotograf: AA]

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Antalya'da orman yangını çıktı

Ormanda uyurken bulundu

Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan 25 yaşındaki F.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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