Antalya'da orman yangını çıktı

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Ormanda uyurken bulundu
Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan 25 yaşındaki F.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.