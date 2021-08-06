Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 5 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Samet Işıtan'ın cansız bedeni bulundu. Dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada uçurumdan düştüğü tahmin edilen Işıtan'ın cenazesi, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ne tatil için gelen Samet Işıtan'dan haber alamayan ailesi, 3 Ağustos'ta İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından dağlık arazide yapılan aramada, gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu.
Dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada uçurumdan düştüğü tahmin edilen Işıtan'ın cenazesi, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıld
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