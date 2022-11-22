Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde kalp krizi geçiren 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sütçüler Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bozoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bozoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Baba Sedat Bozoğlu, oğlunun cenazesini alırken gözyaşı döktü.
Cenazenin Varsak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 16:35
- 16:32
- 16:21
- 16:19
- 16:19
Sıradaki Haber
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz