Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 1,1 ton kaçak tütün ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonda 1 ton 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde bir işyerinde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin iş yeri ve depolarına operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, 1 kompresör ile 1 dolum makinesi ele geçirdi.
Ekipler, iş yeri sahipleri Ş.Y. ve Ö.K. ile kaçak sigara dolum işinde çalıştığı belirlenen T.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Makaron
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