Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halinde alev alan tur otobüsü küle döndü
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki tur otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mehmet A'nın kullandığı bir turizm firmasına ait tur otobüsü, Hocalar Mahallesi Güvercinlik mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının otobüsün orta kısmındaki su ısıtıcısından çıktığı tahmin ediliyor.
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