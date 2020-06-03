Murat Uzun idaresindeki otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunun 10'uncu kilometresinde Okan Akgül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Akgül, araçtaki Hasan Kocakuş, İzzet Kaçar, İsa ve Barış Akgül ile diğer aracın şoförü Uzun yaralandı.

Korkuteli'ndeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İzzet Kaçar, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.