Başakşehir’de yapılacak konutlara deprem izolatörleri eklenecek. Depremin şiddetini dörtte bir oranda düşürdüğü belirtilen sistem, yapıyı, içindeki eşyaları ve vatandaşları koruyor.

Bina maliyetine yüzde 5 ile 10 arasında etki eden sistemin, binanın performasında da yüzde 400'e yakın performans artışı sağladığı da ifade edildi.

Bir tarafta izolasyon bulunmazken diğer tarafta izolasyon bulunan bir yapı simüle edildi. 7.0 şiddetindeki bir deprem canlandırılırken, yalıtım olmayan yapıdaki eşyaların devrilip zarar gördüğü görüldü. Yalıtımlı yapıdaysa deprem oldukça az hissedildi.

"İlk kez bir konut projesinde uygulanıyor”

İstanbul Teknik Ünivetsitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Sütcü, daha önce kamu binalarında uygulanan sistemin ilk kez konutlarda uygulandığını söyledi. Sistemin depremin şiddetini azalttığını belirten Sütcü, “Burada görmüş olduğunuz simülatörde de olduğu gibi sol tarafta sabit temelli bir bina var. Sağ tarafta da deprem yalıtımlı bir bina var. Deprem yalıtımlı binalar, depremin şiddetini ve sarsıntı etkisinin binaya girmesine engel olurlar. Bu binalarda yalıtımsız binalara oranla çok daha güvenli bir yaşam sürebilirsiniz. Burada gördüğünüz proje bu ölçekte bir konut projesi olması bakımından bir ilk olacak. Ülkemizde tabi ki buna benzer projeler vardı. Ama konut bazında ilk defa böyle bir proje gerçekleşmiş olacak” dedi.

"İyi bir yatırım olarak düşünülebilir"

Sistemin binanın maliyetine yüzde 5 ile 10 arasında etki ettiğini belirten Fatih Sütcü, “Deprem yalıtımı dediğimiz teknoloji, deprem izolatörüyle beraber yerin sarsıntı etkisine engel olan teknolojidir. Sabit temelli yapılar şiddetli bir şekilde sarsılırlar. Bu sırada binada bazı hasarlar oluşabileceği gibi içerideki mimari unsurlarda da duvarlar ve tesisatta da bazı hasarlar meydana gelebilir. Yalıtımlı binalardaysa binalar ve içindeki eşyalar korunur. Siz binanızda depremden önce olduğu gibi sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam edebilirsiniz. Deprem yalıtımının maliyete etkisi vardır. Fakat ülkemizde yüzde 5 ile 10 arasındadır. Fakat binanın performasında yüzde 400 bir artış elde edilir. Bu da gerçekten iyi bir yatırım olarak düşünülebilir” diye konuştu.

"7.0 büyüklüğündeki depremi simüle edeceğiz”

ABD’de 1994 senesinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki bir depremin simüle edildiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Fatih Sütcü, “Şu anda arkamızda bir deprem simülatörü görüyorsunuz. Burada ABD’de 1994 senesinde meydana gelmişi bir depremin simülasyonu gerçekleştirilecek. Depremin orijinal kaydı yaklaşık olarak 7.0 büyüklüğünde. Soldaki binada yine 7.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşecekken sağdaki yalıtımlı binada dörtte biri büyüklüğünde hissedilecek. Gerçek bir depremde de yine aynı şekilde bir performans bekliyoruz” dedi.