Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden Yusuf Koç, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Melisa Yıldırım, Helin Çınar ve Yusuf Koç'un cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeleri teslim alan ailelerin üzüntü yaşadığı görüldü.

Melisa Yıldırım'ın annesi Çağla Yıldırım, kızının tabutunun cenaze aracına konulduğu sırada baygınlık geçirdi.

Yıldırım'ın amcası İbrahim Erol da gazetecilere, "Üç fidan gitti. Canımız yandı, yüreğimiz parçalandı. Başkalarının canının yanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde, Yusuf Koç yönetimindeki motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki trafiğe kapalı yolda, sürücüsü öğrenilemeyen ve üzerinde 14 yaşındaki Melisa Yıldırım ve 17 yaşındaki Helin Çınar'ın olduğu motosikletle çarpışmıştı.

Melisa Yıldırım ve Helin Çınar kaza yerinde hayatını kaybetmişti.