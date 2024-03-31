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Türkiye
AA 31.03.2024 14:45

Antalya'da bazı seçmenler oy kullanmaya köpekleriyle gitti

Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı.

Antalya'da bazı seçmenler oy kullanmaya köpekleriyle gitti
[Fotograf: AA]

Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Serhan Tüzer, Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'na "Çaki" isimli köpeğiyle geldi. 1028 No'lu sandıkta oyunu kullanan Tüzer, AA muhabirine, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Köpeğini evde bırakmak istemediğini anlatan Tüzer, "Oyumuzu kullandık. Çaki'yi çok seviyorum, ayrılmak istemedim. İlk kez oy kullanmaya geldi. Güzel bir anı." dedi.

Aynı okuldaki 1033 No'lu sandıkta oyunu köpeği "Papi" ile kullanan Emine Okan da evcil hayvanıyla oyunu kullananlar arasında yerini aldı.

Okan, vatandaşlık vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Papi evimizin neşesi. Dört yıldır bizimle. Memleketimiz, devletimiz için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

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