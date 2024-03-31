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Türkiye
TRT Haber, AA 31.03.2024 14:07

Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak, Yozgat ve Manisa'da sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti.

Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ilçe meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda fenalaştı.

Kalp krizi geçiren Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yozgat

Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Manisa

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda kurulan 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan Hasan Çay, sınıfta fenalaştı. Çay, sandalyeden düşünce sandık görevlileri müdahale etti.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çay, kurtarılamadı.

Görgü tanığı Cafer Saban, "Hasan Çay oyunu kullandı ardından imzasını da attı. Rahatsızlandığını söyleyip sandalyeye oturdu. Sonra 'Cafer' diye benim ismimi söyleyerek düştü. Hemen ambulans çağırdık." diye konuştu.

Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay ise oy vermek için amcasıyla aynı okula gittiğini ifade ederek, "Ayrı sandıklarda kullandık, sonra ben eve döndüm. Rahatsızlandığını öğrenince hastaneye geldik. Çok üzgünüz." dedi.

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