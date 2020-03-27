Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Bu kapsamda Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Arapsuyu Caddesi'nde durdurulan bir araçta 4 bin 900 maske ele geçirildi.

Polisin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı incelemede ürünlerin resmi üretim yerleri dışında üretilerek satışa sunulacağı tespit edildi.

El konulan maskeler, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Araç sürücüsü E.A. hakkında "Tıbbi cihaz reklam, satış ve tanıtım yönetmeliği" uyarınca idari işlem yapıldığı bildirildi.