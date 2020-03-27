Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 4 bin 900 kaçak maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da kaçak üretilen 4 bin 900 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.
Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Bu kapsamda Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Arapsuyu Caddesi'nde durdurulan bir araçta 4 bin 900 maske ele geçirildi.
Polisin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı incelemede ürünlerin resmi üretim yerleri dışında üretilerek satışa sunulacağı tespit edildi.
El konulan maskeler, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Araç sürücüsü E.A. hakkında "Tıbbi cihaz reklam, satış ve tanıtım yönetmeliği" uyarınca idari işlem yapıldığı bildirildi.
Etiketler: üretim operasyon koronavirüs kaçak maskeSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:27
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