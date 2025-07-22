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Türkiye
AA 22.07.2025 03:37

Antalya’da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya’da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Antalya-Alanya D400 kara yolu sanayi kavşağında sürücüleri belirlenemeyen tur midibüsü ile iki otel servis midibüsleri çarpıştı.

Kazada midibüslerin sürücüleri ile bir servis aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan Manavgat-Antalya yolu 1 saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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