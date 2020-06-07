Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ve nem oranının ise yüzde 36 ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı ilçesindeki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

COVID-19 dolayısıyla tedbirli bir şekilde denizde yüzenlerin, plajda güneşlenirken maske taktıkları dikkati çekti. Bazı vatandaşlar kıyıda yürüyüş yaparken, bazıları da bisiklete binmeyi tercih etti.

Plajlarda denetim yapan polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sıcak hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Plajı'nda bazı vatandaşlar denize girdi bazıları 2 metre aralıklarla yerleştirilen şezlonglarda güneşlendi. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretti.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda da çok sayıda kişi denize girdi ve güneşlendi.

Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajları tercih edenler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, yoğunluğa neden oldu. Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Kadın Azmağı deresinde gezintiye çıktı.

Ormanlık alandaki mesire yerine girmek isteyenler görevlilerce ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı.