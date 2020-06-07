Haber Giriş: Kaynak: AA
Bitlis'te yaklaşık 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te kamyonette yapılan aramada 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde dün durumundan şüphelenilen kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada 18 kilo 900 gram eroin buldu.
D.G. ve A.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu BitlisSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 14:28
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