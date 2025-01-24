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Türkiye
TRT Haber 24.01.2025 14:03

Antalya ve Muğla için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Antalya ve Muğla için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.

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Yağışların Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere 1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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