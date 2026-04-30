TRT Haber 30.04.2026 08:55

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'festival' soruşturması

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik operasyon düzenlendi. Belediyenin festival organizasyonlarını yapan firmalar ve belediye çalışanlarından çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin festival ve organizasyonlarını yapan şirketi ANSET'e yönelik soruşturmada 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı listesindeki isimler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey yöneticiler de bulunuyor.

Rüşvet soruşturmasından tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerdeki bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri devam ediyor. 

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
