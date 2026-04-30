Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'festival' soruşturması

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin festival ve organizasyonlarını yapan şirketi ANSET'e yönelik soruşturmada 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı listesindeki isimler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey yöneticiler de bulunuyor.
Rüşvet soruşturmasından tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerdeki bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltı işlemleri devam ediyor.