Ankara'ya yılın ilk karı yağdı
Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.
Yüksek kesimler beyaza büründü
Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.
Yetkililerden kış lastiği uyarısı
Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.
Önceki yıllarda lastikleri kış şartlarına uygun olmayanların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.
Kar yağışının kentin büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor.
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