Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 12 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altındağ, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki 14 farklı adrese yapılan operasyonda, 17 şüpheliden 12'si yakalandı. Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda, 61 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 186 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 17 cep telefonu, av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca, 41 kurusıkı tabanca fişeği, 3 tabanca, 138 bin lira ve 300 dolar ele geçirildi.