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Türkiye
AA 19.09.2024 12:17

Ankara'da yurt dışına kaçırılmak istenen tarihi eserler ele geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ankara'da yurt dışına kaçırılmak istenen tarihi eserler ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Selçuklu, Roma ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Bir kişinin ikametinin alt katında bulunan boş daireyi depo olarak kullandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 33 sikke, Selçuklu dönemine ait 7 sikke, Roma dönemine ait 5 sikke, Bizans dönemine ait sikke, milattan önceki dönemlere ait 2 hayvan fosili, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 6 obje ele geçirdi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Etnografya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Müze Roma Dönemi Tarihi Eser
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