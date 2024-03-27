Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.03.2024 20:53

Ankara'da yangın: Can kaybı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuktan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da yangın: Can kaybı 2'ye yükseldi

Hacıkara Mahallesi'nde, 25 Mart'ta müstakil evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangından kurtarılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki Fatma Cavvaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cavvaş'ın cenazesi, Beypazarı Şehir Mezarlığına defnedildi.

Vefa Cavvaş'un tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın başlamış, itfaiye ekipleri müdahale sonucu 3 kardeşi dışarı çıkarmayı başarmıştı.

Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed Cavvaş, kurtarılamamış, 2 kardeş ise hastanelere sevk edilmişti.

ETİKETLER
Ankara Yangın
Sıradaki Haber
Malatya'da zehir taciri 9 kişiye tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:15
Bakan Özhaseki'den belediyelere kentsel dönüşüm çağrısı: Kapı sonuna kadar açık
21:09
Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya ve 81 ile yayacağız
21:06
Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri, Kur'an-ı Kerim'e hakaretten gözaltına alındı
21:01
İstanbul'da park halindeki 3 araç yandı
20:59
Kosova'nın Avrupa Konseyine tam üye olmasını tavsiye eden rapor onaylandı
21:21
Uşak'ta 1 milyon 102 bin makaron ele geçirildi
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyze arasında samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyze arasında samimi sohbet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ