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Türkiye
AA 11.02.2025 07:38

Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda araç içerisinde sahibi tarafından kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirdi.

Araçta mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Kediyi araçta bırakıp seyahat etti

Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve ulaşmaya çalıştı.

Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edildi.

Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

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