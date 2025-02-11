Siirt'te 10 katlı binada yangın

Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'ndeki 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Oluşan duman nedeniyle bina sakinleri bulundukları dairelerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangına müdahalede bulunulurken binada mahsur kalanlar da itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle pencere ve balkonlardan tahliye edildi.

Öte yandan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan Kaymakamı Samet Serin ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dumandan etkilenen 20 kişi ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.