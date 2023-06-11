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Türkiye
TRT Haber-AA-İHA-DHA 11.06.2023 14:57

Ankara'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak başladı. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerleri su ile doldu, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Ankara'da sağanak sele döndü
Ankara'da sağanak sele döndü

Kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Biriken suların derinliğinin 50 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Araçlar suya gömüldü

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.

Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı.

Ekiplerin araçlarda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Alt geçitlerde önlem alındı

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sıhhiye ve Çetin Emeç Bulvarı'nda da biriken sular nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Öveçler Vadisi'ndeki park yüksek kesimlerden gelen yağmur suyuyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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