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Türkiye
AA 17.07.2024 18:27

Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı.

Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.

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Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
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