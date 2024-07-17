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Türkiye
AA 17.07.2024 17:57

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, ulaşımda Ankara istikametinde aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

Otoyolda Ankara yönünde seyreden otobüs, Maşukiye mevkisinde aynı yöne giden otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, sürücüsünün kazayı farketmesi üzerine yavaşlayan tıra çarparak durdu.

Kazada, isimleri öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır ve otobüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karabük'e giden otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yola devam etti.

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