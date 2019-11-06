Türkiye
Ankara'da PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon06 Kasım 2019 Çarşamba 10:49 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 11:08
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.
Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Terörle Mücadele terör operasyonu TEM ekipleri