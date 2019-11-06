Türkiye
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli06 Kasım 2019 Çarşamba 10:46 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:47
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle, Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den saat 15.00'te yapılacak seferler iptal edildi.
[Fotoğraf: Arşiv (AA)]
Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den saat 15.00'te yapılacak seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlardaki ulaşımın normal seyrettiğini kaydetti.
Kaynak: AA