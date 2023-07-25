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Türkiye
AA 25.07.2023 13:44

Ankara'da PKK/KCK'ya operasyon: 2 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'da PKK/KCK'ya operasyon: 2 gözaltı
[AA (Arşiv)]

Ankara TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan teknik analiz çalışmaları ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları sonucu PKK/KCK mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği, terör örgütünce gerçekleştirilen çukur eylemlerine lojistik destek sağladığı, örgütün kırsal alanına eleman temin ettiği, yaralı örgüt mensuplarının tedavisi için yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan Ç.D. ile çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün PYD/YPG uzantısı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu Y.Ö. yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde yapılacak sorgularının ardından şüpheliler, para hareketleri ve HTS telefon trafik bilgilerini içeren analizler ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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