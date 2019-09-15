Cem Duman'ın kullandığı otomobil, Ankara çevre yolu İncek mevkiinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Burhan Eken idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Seda Duman, Yağız Kaan Duman ve Kıymet Çiler hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Burhan Eken ile otomobil sürücüsü Cem Duman ve Buğlem Güdücü ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA