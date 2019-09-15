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Ankara'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı15 Eylül 2019 Pazar 10:49 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 11:22
Ankara'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cem Duman'ın kullandığı otomobil, Ankara çevre yolu İncek mevkiinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Burhan Eken idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Seda Duman, Yağız Kaan Duman ve Kıymet Çiler hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Burhan Eken ile otomobil sürücüsü Cem Duman ve Buğlem Güdücü ağır yaralandı.
Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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