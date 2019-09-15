Türkiye
Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı15 Eylül 2019 Pazar 10:42 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 10:44
Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın yolcular tahliye edildikten sonra söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.
İzmir'den Van'a giden Metin Yücekuş idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde aracı durdurarak, 30 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.
Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Kaynak: AA
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