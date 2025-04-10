Ankara'da maden ocağında göçük: 14 yaralı

İlçenin Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 14'ü basınç etkisiyle yaralandı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını bildirdi.

Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 13'ünün yaralandığını ifade ederek, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada ilk etapta 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını hatırlattı.

Yılmaz, 1 işçinin daha Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade ederek, "2 işçi ağır yaralı. Birinde kırıklar, diğerinde de beyin kanaması şüphesi olduğundan dolayı Etlik Şehir Hastanesi’ne sevkleri gerçekleştirildi. Diğer 12 işçimizin şu an hastanemizde kontrolleri yapılıyor, durumları gayet iyi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra inşallah onları taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Geçen senede benzer bir olay yaşandığını hatırlatan Yılmaz, "Bu kömür ocağındaki galeride yaşanan bir gaz patlaması. Bir metan gazı değil. Oradaki hava boşluğunda oluşan göçme kaynaklı bir gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte. Gerekli tedbirler alındı." ifadesini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'da Kömür İşletmeleri Anonim Şirketine bağlı Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmede gece 00.45'te ayak arkası tavan taşının kırılması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Kazada 14 madencinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Oluşan ters hava akımından kaçmaya çalışan 2 madencimiz çalışma alanında bulunan metal muhafazaya çarparak yaralanmış ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hafif yaralanan 12 madencimizin ise tedavileri Beypazarı Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır. Kazaya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Yaralanan madenci kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

"Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerine acil şifa dileyerek, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."