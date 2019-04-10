Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce sokak köpeklerinin zehirlenerek telef olduğu iddialarını soruşturmak üzere özel ekip kuruldu.

Ekiplerin çalışmasıyla 1 şüpheli belirlenen adreste yakalandı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Batıkent semti Turgut Özal Mahallesi'nde dün çok sayıda sokak köpeğinin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 13 sokak köpeğinin telef olduğunu belirlemişti.

Kaynak: AA