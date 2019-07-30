Türkiye

Ankara'da kimyasal zehirlenme şüphesi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 04:25 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:09

Ankara'da bir fabrikada 14 işçi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı. Yapılan tetkiklerde işçilerin sivrisinek alerjisi olduğu tespit edildi.

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde kablo üretimi yapan bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 işçi kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimyasal zehirlenme şüphesiyle işçiler karantinaya alındı. Tedbir amaçlı olarak acil servis tahliye edilerek hastane girişi emniyet şeridi ile kapatıldı. Karantina odasında tedavi altına alınan işçilerin sivrisinek kaynaklı alerji olduğu belirlendi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken acil servis hasta kabulüne yeniden açıldı. Kaynak: TRT Haber

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