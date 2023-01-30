Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Ankara Kar Yağışı Hava Durumu
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