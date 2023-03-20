Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün 3 depo ve bir araçta arama yapıldı.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 6 milyon 890 bin boş makaron, 106 bin 610 paket kaçak sigara, 261 kilo tütün ve 550 bandrol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.