Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 106 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildiğini, 5 kişinin yakalandığını belirtti.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün 3 depo ve bir araçta arama yapıldı.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 6 milyon 890 bin boş makaron, 106 bin 610 paket kaçak sigara, 261 kilo tütün ve 550 bandrol ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara Sigara Kaçakçılık
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