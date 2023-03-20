Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Market camını kaldırım taşıyla kırıp hırsızlık yaptı
[Fotograf: DHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde, market camını kaldırım taşıyla kırıp içeri giren hırsız, sadaka kutusu, kasada kalan bozuk paralar ve ürünleri çaldı.
Kimliği belirsiz bir kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra kaldırım taşıyla marketin camını kırıp içeri girdi.
Şüpheli marketin içinde bulunduğu sırada, üst kattaki dairede oturan iş yeri sahibi Ayhan Atik, komşularının uyandırması ile dükkana indi.
Şüpheli, kasada bulunan bozuk paralar, sadaka kutusu ile raflardaki sigara paketlerini alıp kaçmaya başladı.
Atik, şüpheliyi bir süre kovaladı; ancak kaçarken çaldığı ürünlerin bir kısmını yere atan şüpheliye yetişemedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
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