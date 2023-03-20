Kimliği belirsiz bir kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra kaldırım taşıyla marketin camını kırıp içeri girdi.

Şüpheli marketin içinde bulunduğu sırada, üst kattaki dairede oturan iş yeri sahibi Ayhan Atik, komşularının uyandırması ile dükkana indi.

Şüpheli, kasada bulunan bozuk paralar, sadaka kutusu ile raflardaki sigara paketlerini alıp kaçmaya başladı.

Atik, şüpheliyi bir süre kovaladı; ancak kaçarken çaldığı ürünlerin bir kısmını yere atan şüpheliye yetişemedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.