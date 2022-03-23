Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14-20 Mart arasında kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçebilmek için operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 28 bin 899 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 ton 476 kilogram tütün, 957 paket sigara, 134 puro, 69 cep telefonu, 20 litre sahte alkollü içki, 1815 sahte bandrol, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 5 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda, 45 şüpheli gözaltına alındı.