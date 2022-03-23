Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 45 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14-20 Mart arasında kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçebilmek için operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 28 bin 899 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 ton 476 kilogram tütün, 957 paket sigara, 134 puro, 69 cep telefonu, 20 litre sahte alkollü içki, 1815 sahte bandrol, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 5 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda, 45 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Makaron Sahte Alkol Sahte İçki Tütün
Son Haberler
- 14:08
- 14:06
- 14:06
- 13:59
- 13:57
Sıradaki Haber
Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz