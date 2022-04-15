Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu kaçak sigara üreticilerinin üretim ve depolama olarak kullandığı bir adres tespit edildi.

Gözetim altındaki adresi gece gündüz takip eden ekiplerin, bir minibüsün söz konusu adreste yükleme-boşaltma yaptığını görmesi üzerine, olaya suçüstü yapılarak müdahale edildi.

Araçta bandrolü bulunmayan boş makaronlar olduğunun görülmesi üzerine Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adres ve suçüstü yapılan araç didik didik arandı.

Arama neticesinde 10 milyon 500 bin adet boş makaron, 150 kilogram tütün, 125 bandrol ve sigara dolumunda kullanılan 2 makaron dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonla sigara kaçakçılarına darbe vurulurken ele geçirilen kaçak ürünlere el konuldu.

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.