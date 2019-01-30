Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Yenimahalle ilçesindeki bir otomobil içinde sahte bandrollü kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Otomobili durdurarak arama yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır 334 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içki satan 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin depo ve imalathane olarak kullandıkları belirlenen adrese de operasyon düzenleyen ekipler, 500 sahte bandrol, 300 boş içki şişesi, sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA