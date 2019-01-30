Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün çağrısı üzerine 2014 yılı Kobani eylemleri ve 2015 yılı nevruz gösterilerine katılıp terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İlçede eş zamanlı yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Şüpheliler hakkında "terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine karşı direnme, mala zarar verme ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet" suçlamalarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA