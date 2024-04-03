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Türkiye
AA, İHA 03.04.2024 21:55

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın sürüyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor.

Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı. 

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın sürüyor

Henüz çıkış sebebi bilinmiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ihbarın açık alanda hurdalık ve lastik yangını olarak yapıldığını söyledi.

Yangının meydana geldiği açık alanda fabrikaların bitişik nizam faaliyet gösterdiğini ifade eden Çeri, şunları kaydetti:

"Henüz net çıkış sebebini bilmiyoruz, ancak bize ilk ihbar açık alanda hurdalık alanda çöp yangını olarak geldi. Tüm itfaiye istasyonlarımız, izindeki itfaiyecilerimiz bölgede. Diğer birimlerden hava desteği de istedik. Şu anda bölgeye bir tanesi intikal etti. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz bölgeye daha fazla ilerlemeden kesmeye çalışıyoruz. Can kaybı yok. Rüzgar çok etkili maalesef. Çok etkili ve açık alanda çok lastik yığılmış. yakın dükkanlar birbirlerine bahçeleri sürekli lastik yığılmış. Maalesef sirayetler söz konusu. Bunun havadan müdahale edilen yerden müdahaleyle engellemeye çalışıyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın sürüyor

Ankara Valisi: Ölü ya da yaralı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. 

Yangında ölü ya da yaralı olmadığını açıklayan Şahin, "İlk bilgilere göre açık alandaki lastiklerin depolandığı alanda başlıyor yangın. Malzemenin lastik esaslı olması çok yoğun duman oluşturdu. Yangına müdahaleye devam ediyoruz. 4 yangın helikopteri, 1 uçağımız havadan müdahale ediyor. Buradaki çalışanlar ve sivil vatandaşlar tahliye edildi" dedi. 

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın sürüyor

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