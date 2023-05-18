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Türkiye
AA 18.05.2023 01:14

Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada

Başkent'te dün öğleden sonra kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Fırtına sebebiyle çatılar uçtu, camilerin minareleri yıkıldı, birçok araçta hasar oluştu.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan parça savruldu. Parçanın çarptığı Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın da savrulan parçalardan birinin çarpmasıyla yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredeki araçlarda da hasar oluşurken caminin etrafında belediye ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Balkondaki eşyalar otoparka uçtu

Fırtına nedeniyle İstanbul Yolu'ndaki bir mağazanın çatı sacı uçtu.Çatıdan kopan malzemeler yan taraftaki binanın çatısında maddi hasara yol açtı.

Yeşil Bağlıca Sitesi'nde de rüzgarın etkisiyle uçan çatı, parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Ayrıca site sakinlerinin balkonda bulunan eşyaları da fırtınanın etkisiyle otopark alanına düştü. Site sakinleri çatı parçalarını toplamaya çalıştı. 

Fırtına, Çayyolu'ndaki caminin minaresini yıktı

Çayyolu Hacı İbrahim Aydın Camisi, saat 16.45 sıralarında şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkılırken ibadethanenin diğer bölümlerinde de hasar meydana geldi. Bu sırada camide bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.

Ankara'da fırtına etkili oldu, cami minareleri yıkıldı
Ankara'da fırtına etkili oldu, cami minareleri yıkıldı

 

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Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada
Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada
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