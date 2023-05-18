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Türkiye
AA 18.05.2023 01:14

Ankara'da fırtına etkili oldu

Başkentte dün öğleden sonra kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Fırtına sebebiyle çatılar uçtu, camilerin minareleri yıkıldı, birçok araçta hasar oluştu.

Ankara'da fırtına etkili oldu
[Fotograf: AA]

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan parça savruldu. Parçanın çarptığı Etimesgut Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın da savrulan parçalardan birinin çarpmasıyla yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredeki araçlarda da hasar oluşurken caminin etrafında belediye ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Balkondaki eşyalar otoparka uçtu

Fırtına nedeniyle İstanbul Yolu'ndaki bir mağazanın çatı sacı uçtu.Çatıdan kopan malzemeler yan taraftaki binanın çatısında maddi hasara yol açtı.

Bir sitede bulunan binanın rüzgarın etkisiyle uçan çatısı park halindeki araçlara zarar verdi. Site sakinlerinin balkonda bulunan eşyaları da fırtınanın etkisiyle otopark alanına düştü. Site sakinleri çatı parçalarını toplamaya çalıştı. 

Fırtına, Çayyolu'ndaki caminin minaresini yıktı

Çayyolu Hacı İbrahim Aydın Camisi, saat 16.45 sıralarında şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkılırken ibadethanenin diğer bölümlerinde de hasar meydana geldi. Bu sırada camide bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.

Ankara'da fırtına etkili oldu, cami minareleri yıkıldı
Ankara'da fırtına etkili oldu, cami minareleri yıkıldı

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