Ankara'da DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları tespit edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlü de gözaltına alındı.

Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam ediliyor.