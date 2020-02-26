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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.
Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: son dakika DEAŞ ankara'da deaş operasyonu ankaraSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:00
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