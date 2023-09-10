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Türkiye
İHA 10.09.2023 15:17

Ankara'da bir kadın isteğini yerine getirmeyen çocuğu darp etti

Ankara’da 8 yaşındaki bir çocuk, bahçeye düşen topu almayı reddettiği için komşusu tarafından darp edildi. Aile olayla ilgili şikayette bulundu.

Ankara'da bir kadın isteğini yerine getirmeyen çocuğu darp etti
[Fotograf: DHA]

Keçiören’in Çaldıran Mahallesi’nde, 8 yaşındaki Ensar E. ve arkadaşlarının oynadıkları top, yan taraftaki binanın bahçesine düştü. Bunun üzerine topun sahibi çocuğun annesi Pınar Ç., Ensar E.’yi topu alması için uyardı.

İsteğinin reddedilmesi üzerine Pınar Ç., Ensar E.’ye fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bir süre darp edildikten sonra ablasının duruma müdahale etmesiyle kurtulan çocuk durumu ailesine anlattı.

Aile şikayette bulundu

Olayla ilgili polise şikayette bulunan aile ise saldırgan kadına tepki göstererek adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. 

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ensar E., "Arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Top bahçeye düşmüştü. Oradaki kadın bana, 'gel topu' al diyip hakaret etti. Aşağı indi. Kolumu sıkıştırıp topu almam için itekledi. Ben annemin kızacağını söyleyince bana tokat attı. Ardından da oğlu ile kavga ettik. Kendisi yere düştü. Beni de duvara itti. Saldırgan kadın beni binanın içine götürdü. Kafamı duvara vurdu. Bacağıma tekmeler attı. Kafama darbe alınca her şeyi unuttum. Kendime gelince acılarım bastırdı. Çok fazla korktum” dedi.

"Kameraların olmadığı yerde de kaldırıp yere atmış"

Ensar E.’nin kuzeni Hasan Balıkçı ise, "Kuzenim arkadaşlarıyla evin bahçesinde oynarken çocuklardan birisi topu bahçeye attı. O sırada da saldırgan kadın kuzenime topu bahçeden alması gerektiğini söylüyor. Kuzenim de annesinin kızacağını söyleyerek almayacağını belirtiyor. Bunun üzerine de saldırgan kadın aşağıya inip kuzenime saldırıda bulunuyor. Garajın olduğu yerde çocuğa şiddet uyguluyor. Bunu yapmaması gerekiyordu. Gelip annesi le konuşabilirdi. Maddi ve manevi bütün hukuki işlemleri başlatacağız. Bu işin sonuna kadar gideceğiz. Kendi oğlunun attığı topu bizim çocuğumuza aldırmaya çalışmış. Çocuğu iteklemiş, tokat atmış. Kameraların olmadığı yerde de kaldırıp yere atmış. Çocuğun kulağında, boynunda, dirsek ve bacak kısımlarında hasarlar var. Hasarlar kalıcı değil” ifadelerine yer verdi. 

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